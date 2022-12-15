تفاصيل احتفال جامعة بنها بإطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد

احتفلت جامعة بنها بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، والمحافظة، اليوم الخميس، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء الدكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، واللواء خالد نبيل فؤاد، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، والعقيد أحمد هاني عمار عضو هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية كذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وقيادات محافظة القليوبية، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين بجانب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن مصر تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد هذا العام وهي أكثر قوة بوعي شعبها وإرادته وفي ظل استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد، وبدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي يساند بكل قوة الجهود المبذولة لملاحقة أى فاسد.

وأعلن «سوسة»، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية والمحافظة، لاستكمال جهود الجامعة في الالتزام بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأت مرحلتها الأولى خلال الفترة من 2014 إلى 2018 لتعقبها المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 لكونهما قد حققتا العديد من الإنجازات والنجاحات ليتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

للفساد آثار سلبية على كل جانب من جوانب المجتمع

وأوضح «سوسة»، أن للفساد آثار سلبية على كل جانب من جوانب المجتمع، حيث يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون موضحًا أن منع الفساد وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى كون الفساد يقوض الازدهار والنمو، ويؤدي إلى زيادة معدلات الفقر.

وأوضح أن الجميع معني بمكافحة الفساد، وأن جامعة بنها تسعى لخلق جيل واع ومستنير يعتز بذاته يفتخر بتاريخ بلاده، ولديه الولاء والانتماء للوطن، موجهًا حديثه إلى شباب الجامعة ناصحًا وموجهًا لهم قائلًا: «صونوا بلدكم ولا تسمحوا لأحد أن يسلب مقدراتكم».

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه سعيد بتجدد اللقاء السنوي في جامعة بنها بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد للتأكيد على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 لمكافحة كافة أشكال الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وهي الاستراتيجية التي أشادت بها الأمم المتحدة وقامت بإدراجها كإحدى الممارسات الناجحة للوقاية من الفساد.

أوضح أن احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد لهذا العام تستهدف تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد وتحقيق السلام والأمن والتنمية حيث أن ظاهرة الفساد تقوّض كافة مساعي السلام والأمن كما تؤدي إلى إبطاء عملية التنمية الاقتصادية وتساهم في عدم الاستقرار الحكومي.

واستكمل محافظ القليوبية أن التصدي للفساد حق وواجب على الجميع ومسؤولية كل فرد في المجتمع مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لديها دور رائد في التصدي لظاهرة الفساد إيمانًا بتأثيره السلبي في زعزعة ركائز التنمية وإضعاف النظم الإدارية.