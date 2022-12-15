موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 في جميع المحافظات: تبدأ خلال أيام

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 في جميع المحافظات، للعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية، فضلًا عن العاملين في القطاع الخاص، وذلك بحسب مواعيد ثابتة كان قد أعلن عنها طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان سابق أوضح خلاله مواعيد صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

ويأتي موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 في مختلف الهيئات والمصالح الحكومية بجميع المحافظات، بداية من السبت 24 ديسمبر الجاري، ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري، وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا من قبل وزارة المالية، وذلك مع مراعاة أيام العطلات الرسمية والإجازات، بينما يتم إتاحة الرواتب في ماكينات الـ ATM، وفقًا للمواعيد التي تم إعلانها في المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف متأخرات العاملين

وأوضحت وزارة المالية في بيانها السابق، أنّ موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين، سيتم صرفها بدءًا من يوم 8 حتى 10 من كل شهر وتستمر لمدة 3 أيام، فيما وجهت الوزارة مختلف الجهات الحكومية بإخطار الموظفين والعاملين بها بمواعيد الصرف، وذلك منعًا للتكدس والزحام حول ماكينات الصراف الآلي في مختلف المحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للبترول

وفيما يخص موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في قطاع البترول فإنّها تختلف عن موعد صرف المرتبات للعاملين في المصالح والهيئات الحكومية، كما أنّها تختلف من شركة لأخرى على مدار أيام 20، و22، و24 ديسمبر الجاري وفقًا للتالي:

- يأتي موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في شركات بترول «بتروجيت بتروتريد - وويبكو»، تأتي يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر الجاري.

- موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في شركات بترول الإسكندرية، والتعاون، ومصر سيأتي يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري.

- موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في شركات بترول سيدبك وأموك وأنربك «القطاع الاستثماري»، يأتي يوم السبت 24 ديسمبر الجاري.