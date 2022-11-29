موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022.. جدول الأجور بالزيادة الجديدة

تنتهي وزارة المالية من صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري، غدا الأربعاء، لموظفي الجهاز الإداري للدولة يوم غدٍ الأربعاء، في حين تخطط إلى صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، وفق كتابها الدوري الصادر قبل أيام، في 22 ديسمبر المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

بحسب الكتاب الدوري لوزارة المالية، فإن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، يبدأ يوم الخميس 22 ديسمبر المقبل، وتستمر عملية صرف مرتبات ديسمبر حتى الأربعاء التالي، الموافق 28 من نفس الشهر.

تضمن الكتاب الدوري، تفاصيل وموعد صرف مرتبات الموظفين لمدة 5 أيام في 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية تضم قرابة 4.5 مليون موظف تقريباً، ومن المقرر بدء الصرف الخميس 22 ديسمبر، على أن تُستكمل عملية صرف المرتبات اعتبارا من الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، حتى يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022م.

كانت وزارة المالية قد شرعت في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، يوم الخميس الماضي، ثم استكملت عملية الصرف للموظفين بدءا من الأحد وصولا ليوم غدٍ الأربعاء، متضمنةً جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، بعد قرار صرف العلاوة الاستثنائية 300 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الاستثنائية

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2022 والذي جرى صرفه قيمه مع مرتبات شهر نوفمبر 2022، ومن المقرر أيضاً صرفه مع مرتبات شهر ديسمبر 2022:

مرتبات شهر ديسمبر 2022 بالزيادة الجديدة

1. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

2. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.

3. الحد الأدنى للأجور لموظفين الدرجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.

4. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الأولى 4800 جنيه.

5. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الثانية 4200 جنيه.

6. الحد الأدنى للأجور الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

7. الحد الأدنى للأجور الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

8. الحد الأدنى للأجور الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

9. الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة 3000 جنيه.