صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 اليوم مع العلاوة الجديدة

بدأت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، بحسب الكتاب الدوري الذي عُمّم في جميع المؤسسات الحكومية وعلى الصفحات الرسمية الخاصة بوزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يُصرف الراتب اليوم لموظفي 33 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية.

وتستكمل الوزارة صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، اعتبارًا من الأحد المقبل، وحتى الأربعاء المقبل.

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 بالعلاوة

جاء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 بالعلاوة الجديدة، بعد قرار الحكومة، صرف علاوة الـ300 جنيه الاستثنائية، بعدما أعلن عنها مجلس الوزراء، خلال الأسابيع الماضية، وتُصرف لكل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم 4.6 مليون موظف تقريبًا، وعلى جميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة الوظيفية السادسة حتى الدرجة الوظيفية الممتازة.

سيُصبح صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 متاحًا للموظفين عبر ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك المصرية، التي تتعامل مع مؤسسات الدولة، والتي تلقت الأموال المخصصة لصرف المرتبات للعاملين، قبل أيام.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد العلاوة

وتتضمن مرتبات شهر نوفمبر 2022، الزيادة الجديدة في العلاوة، ضمن جدول الحد الأدنى للأجور، على النحو التالي:

- درجة المدير العام 5400 جنيه، بدلا من 5100 جنيه.

- الدرجة الأولى تبدأ من 4800 جنيه، بدلا 4500 جنيه.

- الدرجة الثانية تصبح 4200 جنيه، بدلاً من 3900 جنيه.

- الدرجة الثالثة تصبح 3740 جنيها، بدلا من 3420 جنيها.

- الدرجة الرابعة تبدأ من 3480 جنيها، بدلا من 3180 جنيها.

- الدرجة الخامسة تصبح 3240 جنيها.

- الدرجة السادسة تبدأ من 3000 جنيه، بدلا من 2700 جنيه.