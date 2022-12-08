موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة.. يستمر 5 أيام

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمير 2022، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 22 ديسمبر الجاري لجميع الموظفين، وفقًا للكتاب الدوري للوزارة.

وذكرت الوزارة في كتابها الدوري، أنّ موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، يبدأ يوم الخميس 22 ديسمبر المقبل، وتستمر عملية صرف المرتبات حتى الأربعاء التالي الموافق 28 ديسمبر.

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة

وأوضحت الوزارة أنّ موعد صرف مرتبات الموظفين لمدة 5 أيام في 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، تضم قرابة 4.5 مليون موظف تقريبا، ومن المقرر بدء الصرف الخميس 22 ديسمبر، على أن تُستكمل عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 اعتبارا من الأحد الموافق 25 ديسمبر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر ذاته.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

يذكر أن وزارة المالية، بدأت في صرف مرتبات شهر نوفمبر يوم الخميس الماضي، واستكملت عملية الصرف للموظفين بداية من الأحد وصولًا ليوم غد الأربعاء، متضمنة جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، بعد قرار صرف العلاوة الاستثنائية 300 جنيه، وتنشر «الوطن» المرتبات الجديدة بعد العلاوة الاستثنائية على النحو التالي:

مرتبات شهر ديسمبر 2022

1. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

2. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.

3. الحد الأدنى للأجور لموظفين الدرجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.

4. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الأولى 4800 جنيه.

5. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الثانية 4200 جنيه.

6. الحد الأدنى للأجور الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

7. الحد الأدنى للأجور الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

8. الحد الأدنى للأجور الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

9. الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة 3000 جنيه.