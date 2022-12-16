يقود 6 مطربات.. الموسيقار هاني فرحات: الأمير تركي امتداد لنجوم الزمن الجميل

يحيي المايسترو المصري هاني فرحات، واحدة من أقوى وأضخم الحفلات السعودية مساء 21 ديسمبر الجاري، التي تحمل عنوان «ليلة تركي»، بمنطقة الدرعية السعودية، إذ تتغنى 6 مطربات من كلمات الأمير الشاعر تركي بن عبد الرحمن، وقيادة المايسترو هاني فرحات، الذي سيقودهن في الاحتفالية التي تحمل اسم «بعض من ذكرياتي»

حفل «ليلة تركي» بعنوان بعض من ذكرياتي

الحفل تحييه الفنانات أصالة، أنغام، نوال، داليا مبارك، أميمة طالب، ورولان، ووضعت النجمات الست ثقتهن بالمايسترو المصري هاني فرحات.

من المتوقع أن يحضر الحفل الآلاف من عشاق أغنيات الشاعر تركي بن عبد الرحمن، وعشاق النجمات الست، الذين سيبدعن جميعا تحت قيادة واحدة من المايسترو هاني فرحات.

الحفل يجمع 6 من أهم الأصوات العربية

أكد المايسترو هاني فرحات لـ«الوطن»، أنه سعيد بثقة الأمير تركي، لإسناد هذه المهمة الكبيرة، وأبذل أقصى ما في وسعي لخروج الاحتفالية بشكل متميز واستثنائي، خاصة أنني معي 6 من أهم الأصوات في العالم العربي، قادرات بالفعل على تقديم حفلا استثنائيا.

وتابع: «الجمهور سيرى العديد من المفاجآت في الحفل، حيث نقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية له، بعد مجهود كبير من العمل والتجهيزات، خلال الفترة الماضية، لأن الأمير رمز للغناء الراقي، وأغنياته جميعها تمثل طرب أصيل، وأعتبره امتدادا لمطربين الزمن الجميل».