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أصالة تحيي حفلا غنائيا في مدينة المنصورة الجديدة

كتب:

هبة أمين
01:38 م | السبت 10 ديسمبر 2022
أصالة في حفل المنصورة

أصالة في حفل المنصورة

أحيت الفنانة أصالة، حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة المنصورة الجديدة لصالح إحدى الشركات العقارية وسط حضور عدد كبير من محبيها الذين توافدو على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات في واحدة من أقوى حفلات المنصورة.

تفاعل كبير

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور منها: «شكرًا، غلبان، الورد البلدي، على سيدك، 60 دقيقة حياة» وغيرها من الأغاني، وحرصت في نهاية الحفل على توجيه الشكر لمنظم الحفل وليد منصور في ثاني تعاون لهما بعد حفل عام 2019.

أغنية غلبان أكثر من 70 مليون مشاهدة

وطرحت أصالة مؤخرًا أغنية غلبان، وحققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات مرتفعة تجاوزت 70 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات، وتستعد لطرح باقي ألبومها خلال الفترة المقبلة.

وكانت أصالة أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وحظى الحفل بحضور جماهيري ضخم.

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بقلم هبة أمين