بعد تعرضه لوعكة صحية.. المايسترو هاني فرحات يقود حفل أنغام غدًا

تعرض المايسترو هاني فرحات لأزمة صحية، مساء أمس، قبل حفل الفنان محمد عبده في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وتم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف، وتولى تلميذه ومساعده الرئيسي المايسترو كريم فودة تقديم الجزء الأول من الحفل بدلا من «فرحات»، الذي تحامل على نفسه وعاد لاستكمال الجزء الثاني من الحفل.

ويستعد المايسترو هاني فرحات لقيادة الفرقة الموسيقية في حفل الفنانة أنغام، المقرر إقامتها مساء الغد، في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمدينة القصيم، بالإضافة إلى حفلين غنائييت يحييهما فهد الكبيسي وراشد الفارس، وذلك ضمن برنامج العيد في المملكة العربية السعودية، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

النشيد الوطني يجمع أنغام والمايسترو هاني فرحات

وكان آخر أعمال المايسترو هاني فرحات قيادة أوركسترا النشيد الوطني الذي قدمته الفنانة أنغام في الحلقة الأخيرة من مسلسل «الاختيار 3» للمخرج بيتر ميمي، والتي حققت ردود فعل إيجابية فور عرضها، ومن جانبها عبرت «أنغام» عن سعادتها بغناء النشيد الوطني في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام.. لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أُغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم»، ووجهت التحية إلى أرواح الشهداء: «رحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته».

ولم يكن النشيد الوطني هو العمل الوحيد الذي شاركت به أنغام في سباق الدراما الرمضانية 2022، حيث غنت تتر مسلسل «فاتن أمل حربي» للمخرج محمد جمال العدل، وبطولة الفنانة نيللي كريم، معبرة عن سعادتها بتلك التجربة من خلال لقاء في برنامج «التاسعة»، «أنا لازم أبقى مع السيدات اللي بيعدوا بالظروف القاسية».