إذاعة خبر وفاة شاب مازال حيا في ميكرفون قرية بالشرقية.. وطبيب: شعوذة

كشف الدكتور إبراهيم الهربيطي، أخصائي حميات وباطنة لدى مستشفى الإسماعيلية العام، حقيقة عودة شاب إلى الحياة بعد وفاته، بقرية بحر البقر 8، بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الادعاء بموت الشاب

وقال الطبيب المقيم في مركز الحسينية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه فوجئ أمس نحو الساعة الثامنة مساء بعدة أشخاص يصطحبون شابًا يبلغ من العمر نحو 17عامًا، وطلبوا منه توقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما إذا ما كان متوفيًا من عدمه.

وتابع: بمجرد رؤيتي للشاب، تبين أنه على قيد الحياة، وبصحة جيدة، وعندما سألتهم عن تفاصيل ما حدث أخبروني أنه توفى الساعة الثالثة عصرًا، وأذاعوا نبأ وفاته في ميكرفون المسجد في قرية بحر البقر، وقبل الدفن تبين أنه على قيد الحياة.

وأشار إلى أنه أخبرهم، أن هذه الرواية تخالف المنطق، وطلب منهم معرفة كيف تيقنوا من وفاته، وكيف انتظروا طوال هذه المدة حتى يحضروه إلى العيادة لتوقيع الكشف الطبي عليه، فاضطروا للتبرير قائلين إن الشاب يلبسه جن، وأخبرهم شيخ أن يدعوا أنه توفى، ثم عاد إلى الحياة، حتى يخرج منه الجن، لافتا إلى أنهم غادورا وبصحبتهم الشاب يسير على قدميه.

الأمر مرتبط بالدجل والشعوذة

وأوضح أن الأمر يرتبط بالدجل والشعوذة، مشيرًا إلى أن ما كشف القصة قيام خال الشاب بإبلاغ الشرطة، بعدما شك في الأمر عقب إذاعة نبأ وفاة الشاب حيث أن والدته تقيم بمنزل أسرتها منذ فترة، بسبب خلافات مع زوجها، موضحا أنهَم اضطروا للذهاب به إلى العيادة والترويج لقصة عودة الروح اليه بعد وفاته، على خلاف الحقيقة لأنه لم يتوفى من الأساس.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لشاب يروي تفاصيل عودته للحياة بعد وفاته، وهو الأمر الذي نفاه الطبيب.