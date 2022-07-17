حقيقة وفاة أم محمد عادل قاتل فتاة المنصورة.. الخال يكشف التفاصيل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تردد أقاويل بشأن وفاة أم محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، ومن طرح كثرون عدة استفهامات تتعلق بحقيقة ما تم تداوله.

وشغلت قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف عبد القادر الرأي العام، بداية من واقعة مقتلها على يد زميل لها يدعى محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والذي سدد لها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها، مرورا بضبطه وإحالته لمحكمة جنايات المنصورة عقب 48 ساعة من الواقعة، حتى إصدار محكمة جنايات المنصورة بالدائرة الثانية حكمها بالإعدام، ثم تأييد مفتي الجمهورية للحكم.

حقيقة وفاة أم محمد عادل قاتل فتاة المنصورة

وكشف محمد عمارة خال المتهم محمد عادل لـ«الوطن»، حقيقة وفاة أم محمد عادل قاتل فتاة المنصورة، وأكد أن شقيقتة بخير وصحة جيدة، وأنها شاركت في جميع مراسم غسل وتشييع جثمان جدة محمد عادل، وكذلك مراسم العزاء.

وفاة جدة محمد عادل قاتل فتاة المنصورة

وتوفت جدة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف يوم الخميس الماضي، عقب تدهور حالتها الصحية حزنا على حفيدها، ولإصابتها بعدة أمراض مزمنة، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر في نفس اليوم.