«الطاهري» ينشر صور زيارة صحفيين مصريين لاستديوهات قناة القاهرة الإخبارية بواشنطن

نشر الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا جديدة من زيارة بعض الصحفيين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لاستديوهات قناة القاهرة الإخبارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وكتب «الطاهري» تعليقا على الصور: «سعدنا اليوم بزيارة الأستاذ يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمه والكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجالي والكاتب الصحفي الأستاذ شادي زلطة حيث قاموا بجولة في مكتب القاهرة الاخبارية في واشنطن تعرفوا خلالها على إمكانيات ونظام عمل المكتب والتقنيات الحديثة المستخدمه».