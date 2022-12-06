أحمد الطاهري يحكي موقفا تحدث فيه مع الله: «كنت مقهورا وربنا نصرني»

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، عن موقف تحدث خلاله مع الله، قائلا: «إن يد الله حاضرة دائما حولي، وفي أكتوبر 2019 كنت خارجا من مطار القاهرة في طريقي إلى لوس أنجلوس، كنت مقهورا، وطول الطريق كنت أحدث الله».

وتابع «الطاهري» خلال تقديمه برنامج «المانيفستو» المذاع على «الراديو 9090»: «قلت يا رب كله تدابيرك وأنا راضي وبشهد أني راضي بقضائك وبكل المكتوب لي، ومقدرتش أقول إني زعلان لأدبي مع الله، وسبحانه يعلم، وعمري ما دعيت ربنا وقلت إني زعلان».

وأضاف الطاهري: «قلت اللهم إني مغلوب فانتصر، ودايما الكلمة كانت على لساني، والحمد لله».