أحمد الطاهري يشيد بـ«الوطن»: الملفات المعلوماتية أصبحت صبغة مميزة للصحيفة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن جريدة الوطن تميزت بالتحقيقات المعلوماتية في ظل حالة الملل التي يعاني منها قارئ الصحف الورقية، وأصبحت الملفات المعلوماتية صبغة مميزة لـ«الوطن» انفردت بها.

منتدى مصر للإعلام

وأوضح «الطاهري» خلال تقديمه برنامج «المانيفستو» المذاع على «الراديو 9090»، أنه التقى بعدد كبير من شباب الصحفيين خلال مشاركته في منتدى مصر للإعلام جميعهم ينتمون لمؤسسة الوطن بما يعكس مدى التطور في كوادر المؤسسة الصحفية.

تفوق الإصدار الصحفي

وأشار إلى أنه حينما تتفوق صحيفة تساعد باقي الإصدارات على التقدم والتميز، وهذا هو المنطق الصحفي السليم والسوي: «لما كلنا نكبر هنستفيد كلنا ولو حصل ركود صحفي فالجميع يخسر».