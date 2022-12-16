الكاتب الصحفي أحمد الدريني: انتصاراتنا وانكساراتنا تستحق التوثيق

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن هناك بعض القنوات التي تمتلك قناة وثائقية لتروي الأحداث من وجهة نظرها ضاربًا المثل بإعادة رواية تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية بغرض غسل أيديهم من أحداث كثيرة مثل الاغتيالات والمؤامرات.

الأحداث المصرية تستحق التوثيق بما فيها الانتصارات والانكسارات

وأوضح الدريني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الأحداث المصرية تستحق التوثيق بما فيها الانتصارات والانكسارات، نظرًا لوجود أجيال قادمة وسط زخم معلوماتي رهيب وعدم قدرة الشباب على قراءة الكتب واستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي ولم يعد هناك صبرًا على تحصيل المعرفة، بينما يمكنك منحه المعلومات في صورة وثائقية سهلة مع عرض المراجع التاريخية لها.

قدمنا أفلاما رياضية وسياسية وفنية واجتماعية

وأشار الدريني إلى أن وحدة الأفلام الوثائقية قدمت أفلام رياضية وسياسية وفنية واجتماعية وتنموية نظرًا لأنك تتولى رواية وطن باكمله ضاربًا المثل بأفلام عن السيناريست الراحل وحيد حامد وأفلام عن مئوية المسرح القومي ونجيب الريحاني ومحطات تاريخية وأفلام عن أحداث وقعت منذ قرون وسيتم عرضها قريبًا وتاريخ العسكرية المصرية وحرب أكتوبر وحرب الاستنزاف ومشكلة طابا وإذاعة صوت العرب وغيرها من الأفلام الوثائقية.