أحمد الدريني: فيلم حرب اليمن توثيق لمرحلة تاريخية

قال الإعلامي أحمد الدرينى، إن الفيلم الوثائقي «حرب اليمن» الذي جرى عرضه على فضائية DMC، تم نشره بمناسبة مرور 60 عاما على الثورة اليمنية، وتناول الفيلم الدور المصرى العسكرى والمدني خلال الفترة ما بين 1962 وحتى عام 1967.

الدريني: حرب مصر في اليمن قضية خلافية بطبعها

وأضاف «الدريني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على فضائية «CBC»، أن قضية وملف اليمن ظل شائكا طيلة عقود وظل مبهما ولم يتحدث عنه أحد، كما أن المعلومات التي كانت محيطة به مختصرة، وكانت قضية خلافية بطبعها.

الدريني: القوام المعلوماتي والمعرفي حول القضية غير متوافر

واستطرد: «القوام المعلوماتي والمعرفي حول تلك القضية غير متوافر وغير ملموس، كما أن مذكرات شهود العيان في تلك الحقبة خضعوا للكثير من الانحيازات والأهواء، غير أن القوام المعلوماتي المتفق عليه بين الجميع لم يتم عرضه، بسبب مساندة الثورة اليمنية من خلال الحضور المصري في اليمن».

وأكد أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد اتهم في تلك الفترة وجرى توصيفه على كونه المسؤول الأول عما سمى بـ«مغامرة اليمن»، إلا أن الحرب في اليمن باتت تلقي باتهامتها على كل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث إن الرئيس الأخير كان مسؤول الملف العربي في منظومة الحكم في ذلك الوقت، وله دور كبير في الذهاب لليمن.