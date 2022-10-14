أحمد الدريني: قواتنا الجوية لم تترك الجيش الإسرائيلي إلا عصفا مأكولا

قدم الإعلامي أحمد الدريني، حلقة خاصة تعرض على قناة «dmc» عن القوات الجوية المصرية وبطولاتها، وذلك من داخل الكلية الجوية، وبدأت الحلقة على أغنية: «بسم الله.. الله أكبر».

وعلق الإعلامي أحمد الدريني قائلا: «في حرب السادس من أكتوبر دكت الطائرات المصرية مواقع الجيش الإسرائيلي، فلم تتركه إلا عصفا مأكولا، ثم البطولة كانت يوم الرابع عشر من أكتوبر في معركة المنصورة حين أجهض الطيران المصري الباسل هجوما ضخما شنه العدو في محاولة لتحييد القوات الجوية المصرية».

وأضاف: «فما كان من العدو إلا أنه مني بهزيمة مدوية، ولا يزال الطيران المصري ذرعا طولا وعقابا سماويا لكل من تسول له نفسه محاولة إيذاء هذا الوطن داخل حدود البلاد أو خارجها».

وتضمَّنت الحلقة حوارات تكشف كيفية تدريب وتأهيل الطيارين الجدد وأبرز المقومات الجسدية والنفسية التي يجب أن تتوافر في المقبولين وتفاصيل الدراسة عامًا تلو الآخر حتى التخرج والانضمام إلى نسور القوات الجوية.