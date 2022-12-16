أحمد الدريني يكشف طريقة الالتحاق بوظائف قطاع الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن المطلوب هو رعاية نهضة صناعة الأفلام الوثائقية في مصر بوجود سوق يعمل في هذا المجال، وفتح الباب أما تدريب الشباب، ضاربًا المثل بالمسابقة التي أعلنوا عنها لطلاب الجامعات.

طلاب كليات الإعلام متاح لهم التقدم بأفلام وثائقية

واوضح «الدريني» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن طلاب كليات الإعلام متاح لهم التقدم بأفلام وثائقية ومنتجات ومشاريع تخرج ضمن الصيغ التي سيتم الإعلان عنها على أن يتم إذاعة المميز منها عبر القناة ويٌحتفى به.

الإعلان عن الوظائف بشفافية وآليات وأكواد واضحة

وأشار «الدريني» إلى أنه سيتم الإعلان عن الوظائف بشفافية وآليات وأكواد واضحة والمتقدم سيخضع للتصفيات الطبيعية للتقديم، بحيث يستوفي القطاع عدد الموظفين طبقًا للمتطلبات الوظيفية لكل وظيفة بكل نزاهة ووضوح وشفافية.

ولفت الدريني إلى أن هناك 5 ملايين فكرة تصلح لفيلم وثائقي، مشيرًا إلى أن انطلاق القناة في يناير 2023 سيواكب أحداث مهمة مر عليها 50 عامًا، وأحداث أخرى مر عليها 75 عامًا، وأحداث مر عليها 100 عام وجميعها يستلزم توثيقها، مؤكدًا أنه لديه أجندة أفلام وثائقية يعمل عليها.