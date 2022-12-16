الفنانة شيرين: «2022 كانت زي النقطة البيضا على شجرة الكريسماس»

أكدت الفنانة شيرين، أنها قدمت أكثر من 700 عمل فني سواء أفلام ومسرحيات ومسلسلات، لافتة أنها قدمت عدد كبير من المسرحيات التي لم يتم تسجيلها، وأنها تحب الوقوف على خشبة المسرح وتأمل دائمًا في تقديم مسرحيات كل فترة وأخرى ليراها الناس وتتأكد أنهم مازلوا يحبونها.

بدأت الوقوف على المسرح منذ سن 10 سنوات

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها بدأت الوقوف على المسرح منذ سن 10 سنوات، كراقصة باليه على مسرح دار الأوبرا المصرية، وأنه بعد حريق دار الأوبرا المصرية شعرت بالضياع وأن بيتها هو الذي تعرض للحريق.

وكشفت شيرين عن آخر أعمالها مشيرة إلى أنها تقدم دور امرأة أجنبية في مصر عام 1929 في مسلسل كتبه هاني سرحان، وأخرجه المخرج حسين المنباوي، لافتة إلى أنها أحبت الدور نظرًا لأمنيتها بان تعيش في هذا الزمان.

حريصة على احترام جمهورها

وأشارت شيرين، إلى سر قلة ظهورها: «بخاف مما أقدمه وأحرص على تقديم عمل يعجب جمهوري وحريصة على احترام جمهوري وعلى أن تكون على قدر محبة الجمهور لي».

واعتبرت شيرين عام 2022 عام سعيد بالنسبة لها بسبب أن رزقها الله بحفيدة اسمها إميليا: «كانت سنة جميلة زي القطنة البيضا اللي بتبقى على شجرة الكريسماس وكان عندي قطنة وبقوا اتنين فاطيما وأميليا، اتولدت يوم 2-2-2022 بقا عندي 3 بنات وضامنة اني ادخل الجنة».

تشعر أنها في نفس عمر حفيدتها

وتحدثت شيرين عن حفيدتها «فاطيما»، البالغة من العمر 3 سنوات ونصف قائلة: «بحب حفيدتي بشدة وبلعب معها يوميًا وبعيش معها الطفولة وبحس إني في نفس عمرها لما بلعب وبشوف الكارتون».