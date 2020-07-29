الفنانة شيرين: لم ألجأ لعمليات التجميل.. ومش لازم شفايفي تبقى مترين

قالت الفنانة شيرين، إنها ضد عمليات التجميل إلا إذا كانت للضرورة الملحة، كون الجمال جمال الروح إلى جانب أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر في أجمل صورة، وأضافت ضاحكة: "مش لازم شفايفى تكون مترين وحواجبي ومنخيري كدا يعنى"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التلفزيون المصري.

وأضافت "شيرين": "ربنا خلقنا في أجمل صورة، وعمليات التجميل لا تتم إلا لضرورة ملحة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن أطباء التجميل لهم دور هام في حياة البشر، خاصة عندما يتعرض البعض إلى حوادث، مؤكدة أنها لم تجرى عمليات تجميل مطلقاً.

وتابعت: "أشهد الله أني لم ألجأ إلى أي عمليات تجميل من قبل".