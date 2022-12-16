حبس عامل ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس عامل ونجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالتنقيب عن الأثار، في منطقة السلام أول التابعة لمديرية أمن القاهرة، وذلك بحثا عن الثراء السريع وأملا في الحصول على أموال طائلة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ به لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتبين صحتها.

ضبط المتهمين

بالانتقال والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل ونجله، مقيمين بدائرة القسم، وذلك حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضي داخل العقار محل الواقعة، ملك أحدهما، وعُثر بداخله على «حفرة كبيرة، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب»، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر، بقصد التنقيب عن الآثار، أملا في الثراء السريع.

العقوبة القانونية المتوقعة

من جانبه، أوضح محمد جمال، المحامي بالنقض، أن التنقيب عن الآثار يعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن المادة 42 من قانون حماية الآثار، نصت على أن يعاقب «كل من سرق أثراً سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ 5 ملايين جنيه».

وتابع «جمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجري أعمال الحفر للحصول على الآثار، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.