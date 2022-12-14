مصرع عامل وحبس 2 بسبب تنقيبهم عن الآثار في أبو رواش.. «لعنة الفراعنة»

«لعنة الفراعنة السبب.. قعدوا يقولوا بلاش البيت ده وهو كان مصمم يحفر عنده».. هكذا أدلى أحد المتهمين بأقواله أمام جهات التحقيق بواقعة مصرع عامل أثناء تنقيبهم عن الآثار تحت منزل بأبو رواش التي وجَّهت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار.

تابع المتهم الثاني اعترافه قائلا «الناس قالوا اللي هيقرب للبيت ده هيتأذي ومصدقناش ولما دخلنا مكناش مرتاحين أول ما بيحط الفيشة بتاعة اللمبة ضربت واتكهرب مات وملحقناش نعمل حاجة اتقبض علينا على طول» وأكمل المتهم «كنا عارفين إن في كنز كبير فكنا عايزينه عشان نبيع بسعر حلو».

تفاصيل البلاغ

ورد بلاغ من أهالي منطقة أبو رواش يفيد بوفاة أحد الأشخاص يدعى «م.ع»، عامل، 21 عاما، بصعق كهربائي، أثناء إصلاح مصباح بمنزل والده، وعقب التحريات تبين أن سبب الوفاة صعق كهربائي في يده، نتيجة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحد المتهمين.

معاينة مكان الحادث

وتبين بالمعاينة أن المنزل به حفرة بعمق 6 أمتار وتوجد حواجز خشبية وسلك كهربائي متصل بمصباحين كهرباء، أحدهما بالسقف والآخر أعلى الحفرة، وبمواجهة المتهمين الثاني والثالث اعترفا أنهما ينقبان عن آثار وحال قيام المتوفى بوضع مقبس لإضاءة المصباح تعرض لصعق كهربائي وتم ضبط المتهمين وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، تفاصيل العقوبة المنتظرة بمتهمين وهي التنقيب عن الآثار بأنه وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المادة 49 نصت على أن «تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».