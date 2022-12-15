مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط

تواصل جهات التحقيق بمحافظة أسيوط، تحقيقاتها في واقعة وفاة شخصيين انهار عليهما بئر أثناء أعمال التنقيب عن الآثار بمنطقة النقب التابعة لمركز منفلوط بأسيوط.

بلاغ بانهيار بئر بمركز أبنوب

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بانهيار بئر علي شخصين بمنطقة النقب دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية والدفاع المدني وتبين انهيار بئر على شخصين بمنطقة النقب مما أدى إلى وفاتهما وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار انهارت عليهما مما أدى إلى وفاتهما.

تحرر محضرا بالواقعة وفرض كردون أمني بمحيط الحفرة.