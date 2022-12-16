سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 16 ديسمبر

تحظى عملة الإمارات العربية المتحدة باهتمام كبير في الشارع المصري نظرا لقيمتها مقابل الجنيه المصري، ووفقا لشاشات البنوك استقر اليوم سعر الدرهم الإماراتي في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية اليوم مقابل الجنيه المصري، وفى البنوك الاجنبية، وفقا لآخر التحديثات.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

- خلال التعاملات الصباحية ببنك بلوم، بلغ سعر العملة الإمارتية اليوم 6.70 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 6.70 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

- واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في بنك المصرف الدولي AIB، عند نحو 6.70 جنيه للشراء، ونحو 6.72 جنيه للبيع.

- في البنك المركزي المصري، بلغ سعر عملة أبوظبي اليوم نحو 6.71 جنيه للشراء، ونحو 6.73 جنيه للبيع.

- داخل بنك الكويت الوطني NBK بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم نحو 6.63 جنيه للشراء و6.76 جنيه للبيع.

- بلغ سعره في قطر الوطني 6.68 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- في كريدي أجريكول سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.69 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

- بلغ اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.70 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- في بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 6.67 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.