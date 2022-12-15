سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم خلال عمليات الشراء والبيع في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية الأخرى مثل بنكي مصر والأهلي، وذلك وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العربية والأجنبية.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية اليوم مقابل الجنيه المصري، وفى البنوك الاجنبية، وفقا لآخر التحديثات.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

- بلغ اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.70 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 6.67 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

- وخلال تعاملات ببنك بلوم، بلغ سعر العملة الإمارتية اليوم 6.70 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 6.70 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

- وداخل بنك المصرف الدولي AIB، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.70 جنيه للشراء، ونحو 6.72 جنيه للبيع.

- وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر العملة 6.71 جنيه للشراء، ونحو 6.73 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الكويت الوطني NBK بلغ نحو 6.63 جنيه للشراء و6.76 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره في قطر الوطني 6.68 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.69 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.