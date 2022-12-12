سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

زيادة طفيفة للغاية سجلها سعر الدرهم الإماراتي اليوم خلال التعاملات الصباحية، وفق ما أعلنته البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، آخر ما وصل إليه سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم، وفق التحديثات الصباحية للبنوك.

- سعر الدرهم في بنك بلوم نحو 6.68 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

- وفي إيجي بنك بلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 6.69 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

- وفي بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 6.68 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

- وخلال تعاملات بنك قناة السويس، سجل الدرهم 6.67 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم 6.68 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.68 جنيه للشراء، ونحو 6.71 جنيه للبيع.

- وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر العملة 6.69 جنيه للشراء، ونحو 6.71 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الكويت الوطني NBK استقر عند نحو 6.61 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.

- وداخل بنك أبو ظبي الأسلامي استقر سعره عند نحو 6.70 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره في المصرف المتحد 6.54 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

- وفي كريدي أجريكول سجل الدرهم نحو 6.67 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

- وفي بنك التعمير والإسكان سجل نحو 6.66 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.