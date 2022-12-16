طقس كفر الشيخ اليوم الجمعة.. مائل للبرودة صباحا والصغرى 13 درجة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وذلك وسط سطوع الشمس، بعد زوال الشبورة المائية التي بلغت ذروتها في الساعة الرابعة من صباح اليوم، واستمرت حتى قبل قليل.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 23 مئوية للعظمى، والصغرى 13، وسرعة الرياح 4 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

انتظام رحلات الصيد

وانتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

طقس خريفي اليوم الجمعة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا خريفيا مائل للبرودة في الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.