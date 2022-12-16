انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا.. وتحذير من ركود طويل

انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة البريطانية بشكل غير متوقع بنسبة 0.4% على أساس شهري في نوفمبر من عام 2022، بعد أن ارتفعت فى سبتمبر بنسبة 0.9% نتيجة إجازات البنوك لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية.

ارتفعت أسعار الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 0.8٪

ووفقا لما قاله موقع ترندنج إيكونمي، فإن الأرقام تقارن مع توقعات السوق بارتفاع 0.3% مع انخفاض المبيعات في المتاجر غير الغذائية (-0.6%)، وبالتحديد متاجر السلع المستعملة، ولا سيما دور المزادات ومتاجر الكمبيوتر؛ وقود السيارات (-1.7%) ، حيث ارتفعت أسعار الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 0.8%، وتجارة التجزئة خارج المتاجر (-2.8٪).

ارتفعت المبيعات في متاجر المواد الغذائية

من ناحية أخرى، ارتفعت المبيعات في متاجر المواد الغذائية بنسبة 0.9% حيث قام العملاء بتخزينها في وقت مبكر لعيد الميلاد أيضًا، وارتفعت تلك الموجودة في المتاجر الكبرى (1.7%) ومتاجر السلع المنزلية (4.4%) حيث أفاد العديد من تجار التجزئة بمبيعات أطول في الجمعة السوداء، على أساس سنوي، وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 5.9%.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى -42 في ديسمبر 2022، متحسنًا للشهر الثالث على التوالي لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى قياسي بلغ -49 وصل إليه في سبتمبر مع استمرار التضخم المرتفع في تآكل دخل الأسرة ومع استعداد البلاد لذلك.

ركود مطول

وحذر جو ستاتون، مدير إستراتيجية العملاء في GfK، من طريق صعب في المستقبل بسبب عدم اليقين الاقتصادي في المملكة المتحدة، مضيفًا أن الأجور الحقيقية تتراجع مع استمرار التضخم في التأثير بشدة، مما يزيد من إجهاد الميزانية التقديرية للعديد من الأسر مع دخولنا أيام التسوق القليلة الماضية قبل عيد الميلاد.

وأشار التقرير إلى أن توقعات الوضع المالي الشخصي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة ظلت عند مستوى قياسي منخفض في حين ظلت المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي حادة.