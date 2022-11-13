مقتل 40 روسيا في أوكرانيا.. واتهامات بريطانية لموسكو بالتسبب في ركود اقتصادي

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية مقتل 40 من القوات الروسية، وتدمير 3 آليات عسكرية خلال العمليات القتالية، أمس السبت.

قصف روسي على وحدات أوكرانية في «بريسلاف»

وقصفت المدفعية الروسية، مواقع الوحدات الأوكرانية والتجمعات الإقليمية في منطقة «بريسلاف»، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدورها، حثّت وزارة الخزانة الأمريكية، الحكومات الأوروبية على تقديم دعم مالي قوي لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إنّ أزمة أوكرانيا وأزمة الطاقة تعطلان طريقة التفكير، مشيرة إلى أنّ رئيس بلادها إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، يعتبران العلاقة بين البلدين القوة الدافعة لأوروبا.

«المالية البريطانية» تتهم موسكو بالتسبب في ركود اقتصادي

وفي بريطانيا، اتهم وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، السلطات الروسية، بالتسبب في حالة من الركود الاقتصادي، باختلاق وضع عالمي جديد بالأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، ذكرت صحيفة «فيرديكت» البريطانية، أنّ صناعة أشباه الموصلات العالمية، بدأت تعاني مؤخرا من نقص خطير في الرقائق، مشيرة إلى تفاقمها بسبب فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية.

وأشارت «فيرديكت»، إلى أنّه على إثر الأزمة، ازدادت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في صناعة أشباه الموصلات.

من جانبها، تخلت إندونيسيا، عن تقليد التقاط صورة جماعية في قمة مجموعة الـ20، المقررة الأسبوع الجاري، في «بالي»، بسبب الخلافات بين المشاركين على خلفية الأزمة الأوكرانية، وأوضحت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أنّ الخلافات المتباينة بين المشاركين قد يكون لها تأثير على تبني بيان مشترك.