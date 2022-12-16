موعد صلاة الجمعة اليوم 16 ديسمبر.. الجيزة 11:50صباحا

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عن موعد صلاة الجمعة اليوم، وكافة مواقيت الصلاة ليتثنى للمواطنين أداء الفروض في مواعيدها المحددة، والتي تختلف بشكل ضئيل بين محافظات الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى.

موعد صلاح الجمعة اليوم 16 ديسمبر في المحافظات

ووفق الهيئة المصرية للمساحة؛ جاء موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر لتكون مرجعًا موثقًا للمواطنين، ونشرت كل المواعيد في مختلف المحافظات على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 11:50صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11:48 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 11:51صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11:49 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:46 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 11:51صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 11:51صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:49صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:45صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:44صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 11:55صباحًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 11:50صباحًا.

كما أن موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 11:51.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 11:59صباحًا.

وموعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:52صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 11:56صباحًا.

وجاء موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:38صباحًا.

كما جاء موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:06صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 11:52صباحًا.

وجاء موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11:44صباحًا