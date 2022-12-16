تحرير 343 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على أسواق ومخابز سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إن المديرية شنت عدة حملات لمتابعة وضبط الأسعار والأسواق والتصدي لمخالفات اللوائح والقوانين، ومتابعة ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن تحرير 343 محضرا تموينيا خلال 3 أيام.

حملات تموينية مكبرة

وأضاف وكيل وزارة التموين يسوهاج، لـ«الوطن»، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على مستوى المراكز والمدن، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث التموين.

وتنوعت المحاضر التموينية المحررة من قبل الحملة التموينية بين «تصرف وإيقاف، ونقص في الوزن، وسلع مجهولة المصدر، ومنشأة دون ترخيص، وتجميع بنزين، وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع»، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين «لحوم جزارة، وغش تجاري، تاجر تمويني، سكر، بوتاجاز».

تحرير المحاضر اللازمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين وما تم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بكل واقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.