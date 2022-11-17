«تموين سوهاج» يشن حملات مكبرة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، خلال الـ 6 أيام الماضية.

ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار

وتهدف الحملة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وأى مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أي شكاوى من المواطنين، وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، إن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 722 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال الـ 6 أيام الماضية.

وتنوعت المحاضر بين: «نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع»، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر لحوم وجزارة، غش تجاري، تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.