«تموين سوهاج»: ضبط أكثر من 4 أطنان مواد غذائية مغشوشة في حملات مكبرة

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه جرى تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

ضبط 4 أطنان سلع مغشوشة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط طن «سكر، وأرز، وفول مغشوش»، ونصف طن عدس، وذلك بعدد من محلات البقالة دائرة المديرية.

وأضاف «وكيل تموين سوهاج»، أن الحملات أسفرت عن ضبط نصف طن ملح ناعم، و95 كرتونة مكرونة، و50 كرتونة عصير، و10 كراتين شاي، زنه 20 كيلو، و50 كرتونة مبيدات وعناصر تسميد زراعية، و50 شيكارة سماد ومخصبات زراعية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط كميات كبيرة من البقوليات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وذلك بعدد من محلات البقالة دائرة المديرية.

وأكد «إبراهيم» أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.