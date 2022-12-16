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ضبط 27 متهما بالاتجار في الأسلحة النارية بأسيوط

كتب:

محمد بركات
11:51 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركز شرطة (صدفا - الغنايم) بمحافظة أسيوط..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (32) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (13 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش- 11 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (372) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات