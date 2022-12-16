تفاصيل ضبط متهمين بقتل سائق «توك توك» في الاسكندرية

كشفت الأجهزة الامنية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مسجلين خطر، لسرقة المجني عليه.

بلاغ بالعثور على جثة سائق

وتلقى قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا بالعثور على جثة سائق «توك توك»، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

سرقة «التوك توك»

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة «التوك توك»، خاصته، حيث قاما باستقلال المركبة قيادة المجني عليه وطلبا منه توصيلهما للمنطقة محل الواقعة ولدى وصولهما قام أحدهما بتهديد المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض، إلا أنه قاومهما فقام أحدهما بإحداث إصابته التي أودت بحياته، ولاذا بالهرب بواسطة «التوك توك» وأرشد أحدهما عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أقرا ببيعهما المركبة لعميل سيء النية، مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه واعترف بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وأنه قام ببيعها لآخر له معلومات جنائية مقيم بمحافظة كفرالشيخ، تم ضبطه بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، وبحوزته «التوك توك»، المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.