حداد يشرع في قتل سائق بشبرا الخيمة.. سبب له عاهة مستديمة بـ120 غرزة

شهدت منطقة المنشية التابعة لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، واقعة مأساوية، إذ شرع حداد في قتل سائق يبلغ من العمر27 عاما، إثر تدخل الأخير لفض مشاجرة بين الأول وأحد جيرانه قام خلالها المتهم بالاعتداء على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «مطواة» وأصابه بـ120 غرزة في الوجه والصدر.

تفاصيل البلاغ

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة شبرا الخيمة أول، أنه وصل لمستشفى معهد ناصر الشاب «مجدي عادل» يبلغ من العمر 27 عاما، يعمل سائقا في إحدى الشركات ومقيم دائرة القسم، مصابا بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى وجرح طولي نافذ بالصدر، وفقًا للتحريات أن الواقعة نشبت نتيجة حدوث مشاجرة بين المتهم وأحد جيرانه في منطقة المنشية بسبب خلافات الجيرة، وأثناء تدخل المجني عليه لفض المشاجرة بينهما، اعتدى المتهم عليه وأحدث بجسده عاهة مستديمة وتسبب في خياطة 120 غرزة في الوجه والصدر.

وأوضحت التحريات أن المتهم يدعى «هاني ع» يبلغ من العمر 46 عاما، يعمل حدادا، ومقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه في قضايا سابقة وبتمكين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

عرض المتهم على الطب الشرعي

حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات أم لا، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

العقوبة القانونية

المحامي والخبير القانوني أحمد علي أكد لـ«الوطن»، أن المادة رقم 46 من قانون العقوبات نصت «على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».