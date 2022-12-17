حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17-12-2022 عاطفيا ومهنيا

أصدرت خبيرة الفلك وعلم الأبراج، عبير فؤاد، توقعاتها لكافة المواليد فالغالبية العظمى لديها بعض المحاذير اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني فضلا عن توجيه بشرى سارة لأخرين اليوم السبت 17 ديسمبر الجاري.

وجاءت تفاصيل حظك اليوم، على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة اليوم على هذا النحو:

حظك اليوم برج الحمل 17-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك قد تجعل علاقتك بشريك حياتك أو من تحب عرضة للمنغصات وعليك أن تصبر لفترة ولا تتسرع في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الثور 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا وحضورا وتأثيرا فيمن حولك.

حظك اليوم برج الثور 17-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على ملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب قد يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجديد، وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 17-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يدفعك ذلك لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة والعنف، واعمل بدقة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك قد تثير أعصابك، وعليك أن تقاوم المشاعر السلبية وأن تنسى المضايقات وتجنب الصدام.

حظك اليوم برج الأسد 17-12-2022 على الصعيد المهني

القمر يخبرك مولود برج الاسد أن حظك اليوم في منزل العلاقات يمنحك اليوم سرعة بديهة، ويعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

حظك اليوم برج الأسد 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحب يعدانك بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.

حظك اليوم برج العذراء 17-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتابع أمورك المهنية والمادية بحذر ودقة.

حظك اليوم برج العذراء 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم نحو مقاومة كل شيء.. حاول أن تكون لبقا.

حظك اليوم برج الميزان 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالنشاط، ويمنحك سحرا وجاذبية.

حظك اليوم برج الميزان 17-12-2022 على الصعيد المهني

اليوم الوقت مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة يتسبب في انخفاض طاقتك، واليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج العقرب 17-12-2022 على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تكون كتوما ومتحفظا، ولا تفصح عن خططك، ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج القوس 17-12-2022 على الصعيد المهني

يمكنك اليوم أن تنعم بالتوافق مع البعض في محيطك المهني مما يشعرك بالسعادة، ويساعدك الفلك أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم برج القوس 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 17-12-2022 على الصعيد المهني

معاكسة القمر قد تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك مهما كانت الاستفزازات.

حظك اليوم برج الجدي 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. كن صبورا وتحكّم اليوم في حساسيتك، وابتعد عن العصبية.

حظك اليوم برج الدلو 17-12-2022 على الصعيد المهني

الشمس بمنزل المشروعات يدعمان أعمالك ويبعثان الحماس في قلبك ويحفزانك.

حظك اليوم برج الدلو 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ يمنحك يوما مميزا يحمل لك الحظ في الحب، ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.

حظك اليوم برج الحوت 17-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يمنحانك حضورا وطاقة عاطفية، وروح تفاؤل، ويعدانك أيضا بأوقات حلوة.

حظك اليوم برج الحوت 17-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.