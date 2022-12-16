حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 16-12-2022 عاطفيا ومهنيا

وجهت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، العديد من النصائح لبعض مواليد الأبراج، وساقت تحذيرات أيضا لآخرين، وتوقعت تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج الـ12.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد تفاصيل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة اليوم الجعة الموافق 16 ديسمبر.

حظك اليوم برج الحمل 16-12-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة وعليك اليوم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك اتباع نظام صحي جيد.

حظك اليوم برج الحمل 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتحدث عن حياتك الشخصية لأحد.

حظك اليوم برج الثور 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب والوقت مناسب لمواليد برج الثور من أجل إظهار مشاعرهم للآخرين.

حظك اليوم برج الثور 16-12-2022 على الصعيد المهني

تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-12-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة، وتحقق نتائج إيجابية في عملك كما توطد علاقاتك.

حظك اليوم برج السرطان 16-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة.

حظك اليوم برج السرطان 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة ويصلح من العلاقات المتوترة.

حظك اليوم برج الأسد 16-12-2022 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع المشتري بمنزلي المال اليوم وعليك أن تحدد أولوياتك، وتنضبط في عملك.

حظك اليوم برج الأسد 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

تميل لفرض آرائك على من حولك وقد تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج العذراء 16-12-2022 على الصعيد المهني

تنجح اليوم في التأثير في الآخرين في مجال عملك.

حظك اليوم برج العذراء 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك بالسحر اليوم وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة مميزة كثيرا.

حظك اليوم برج الميزان 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

يتنافر القمر مع المشتري بمنزلي الصحة، لذا عليك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الميزان 16-12-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تكون يقظا وحذرا ولا تتحدث عن أخبارك، أن تعمل في صمت.

حظك اليوم برج العقرب 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

تلتقي اليوم بعدد من الأصدقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

حظك اليوم برج العقرب 16-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يخفف من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل تحاصرك منذ فترة.

حظك اليوم برج القوس 16-12-2022 على الصعيد المهني

لا تغامر ولا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم برج القوس 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

تعلن عن مشاعر إيجابية تحملها منذ فترة، وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

حظك اليوم برج الجدي 16-12-2022 على الصعيد المهني

تلتقط الفرص وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين لك.

حظك اليوم برج الجدي 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

تتحسن الأمور حولك، ويعدك الفلك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو 16-12-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال، وعليك بالتخطيط جيدا، ويشير الفلك إلى أن اليوم غير مناسب للمغامرة في المال والأعمال.

حظك اليوم برج الدلو 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

تمتلئ بالطاقة اليوم، وقد تعيش فترة رومانسية واجتماعية رائعة.

حظك اليوم برج الحوت 16-12-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب العصبية اليوم، وحاول أن تتحرك بحذر حفاظا على سلامتك.

حظك اليوم برج الحوت 16-12-2022 على الصعيد المهني

يمنحك الفلك بعدم التسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة اليوم، كما يجب عليك أن تدرس الأمور حولك جيدا وأن تحترس من الغش الذي يخسرك كثيرا.