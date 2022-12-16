حظك اليوم برج العذراء الجمعة 16-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج العذراء إلى الواقعية ولا يحبون الخيال كثيرا فهم يعيشون الواقع ولا يحبون السفر بأحلامهم بعيدا، ويقدرون قيمة ما بأيديهم كثيرا، ومع ذلك يحبون أن يرسموا عالمًا لأنفسهم يعيشون فيه ويخططون لمستقبلهم دون تدخلات ومشاركة الكثيرين معهم فهم يغلقون دائرة معارفهم وأصدقائهم على أشخاص قليلين ولكنهم مخلصين، فمولود ذلك البرج لا يقبل النفاق والكذب في حياته أبدا ويحب الوضوح والصراحة.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة الوطن تفاصيل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يتواجد القمر في برجك اليوم ما يدعمك كثيرا وتشعر بالحماس واليقظة، كما يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين وزملاء ومديرين العمل حولك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إلى أن الفلك يمد مولود برج العذراء بالسحر والتوهج اليوم، ويعرفون كيف يجذبون الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.