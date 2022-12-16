حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بأنه صاحب صوت هادئ كثيرا، يحب الكلام بصوت منخفض ويدير الحديث بعلاقنية وتفاهم ويقدر من حوله ويتفهمهم ولا يدخل في خلاف وصراع معهم فهو يعذر من حوله كثيرا، كما أنه شخص طموح ويحب عمله ويقدسه ويعطي له الكثير من وقته وجده وقد ينفق عليه أموال أيضا في البداية حتى يصل للنجاح ومكانة كبيرة ويجني أرباحا.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة الوطن تفاصيل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة لدى مواليد برج الميزان اليوم، لذا تنصحك الأفلاك بالاهتمام بصحتك والعناية بها وتناول طعام صحي، كما يجب عليك أن تلزم السرية والكتمان، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تعمل في صمت حيث أن الالتزام بالسرية والكتمان في صالحك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني.