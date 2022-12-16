تفاصيل مشروع تطوير عواصم المحافظات «داره» في سوهاج.. 560 وحدة سكنية

أطلقت المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات نمط معيشة أرقى للمواطنين، مشروع «داره» لتطوير عواصم المحافظات الذي يستهدف طرح 500 ألف وحدة سكنية داخل عدة محافظات من بينها سوهاج، حيث خصص صندوق التنمية الحضرية العديد من المساحات بالمحافظات المختلفة لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات، منها 9.9 فدان بما يعادل 41604 متر بمدينة سوهاج بمنطقة الجلاء بأرض الشونة والمحلج أقيم عليها مشروع سكني إداري.

تفاصيل مشروع «داره بسوهاج»

ويعرض «الوطن»، وفقا لصندوق التنمية الحضارية تفاصيل الوحدات السكنية والإدارية بمشروع «داره»، بسوهاج، حيث يضم المشروع 14 عمارة سكنية يضم كلا منها 8 أدوار متكررة، ودور أرضي وبها 2 أسانسير في كل دور 8 شقق سكنية فاخرة التشطيبات، ويتم طرح عدد 560 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى.

60% من مساحة «دارة» بسوهاج خدمية

كما يضم المشروع أيضا طرق وأماكن مخصصة لانتظار السيارات وفراغات عامة ومساحات خضراء وأماكن تجارية لتحقيق الرفاهية والخصوصية للمواطنين بمشروع داره تتخطى نسبتها 60% من مساحة المشروع.

مساحات الشقق السكنية بمشروع داره بسوهاج

وتتواجد الشقق المطروحة بمشروع تطوير العواصم «داره»، في منطقة أرض المحلج، وأرض الشونة بمدينة سوهاج، وتتراوح مساحات الوحدة السكنية من 98 متر وحتى 175 مترا .

ووفقا لما أعلنته وزارة الإسكان فإن المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى داره تشمل 9 محافظات هو: «المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس ودمياط وكفر الشيخ» بإجمالي 1284 وحدة سكنية.