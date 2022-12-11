صندوق التنمية الحضرية يكشف سعر وطرق تقسيط شقق مشروع «داره»

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن عدد الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الأولى من مشروع «داره»، والذي يعد أول طرح ضمن المبادرة الرئاسية تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، يبلغ 1284 وحدة سكنية، داخل 28 عمارة، إضافة إلى 230 قطعة أرض على مساحة 15 ألف فدان، وينفّذ على مراحل عدة.

1284 وحدة سكنية لمشروع داره و28 عمارة

وأشار صديق، خلال اللقاء الإعلامي الدوري لقيادات صندوق التنمية الحضرية، إلى أنّ الطرح يضم 88 وحدة بمنطقة «أرض الراهب» بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، و60 وحدة بشارع الجيش بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، و360 وحدة بمنطقة «تقسيم السلام» بمدينة قنا محافظة قنا، و72 وحدة بشارع الجلاء في مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج.

صندوق التنمية الحضارية يكشف نظام تقسيط شقق مشروع «داره»

وعن نظام التقسيط لسعر الوحدات، قال إنّه في بداية حجز وحدات مشروع «داره» يتم سداد مبلغ جدية الحجز، وعقب إتمام الحجز يتم سداد نسبة 15% من ثمن الوحدة، ثم في خلال سنة من إتمام الحجز، فإنّه يتم سداد 15% من ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية، والتقسيط متاح لمدة 3 سنوات، أو 5 سنوات، وحتى 7 سنوات، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

وأضاف «صديق» أنّه عند استلام الوحدة السكنية سيتم سداد دفعة استلام تبدأ من 10% في بعض المشروعات، وتصل إلى 15% و20% في مشروعات أخرى، بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة.