قبل ساعات من الحجز.. مواصفات شقق «داره» داخل 9 محافظات «دون شروط»

يستعد صندوق التنمية الحضرية، لفتح باب حجز وحدات المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره»، الذي ينفذه الصندوق، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني، «إلكترونيا» عبر موقع بنك التعمير والإسكان، بأنظمة تقسيط تصل إلى 7 سنوات، بداية من الأحد المقبل 18 ديسمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، طرح 1284 وحدة سكنية في 9 محافظات، هي المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 90 و127 و179 مترًا، بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز ومواصفات شقق «داره» داخل 9 محافظات، وفقا لصندوق التنمية الحضرية، والموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

خطوات حجز شقق «داره» داخل 9 محافظات

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان من خلال هذا الرابط.

2- قم بتحميل كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية.

3- اضغط على تسجيل مستخدم جديد، وسجل البيانات المطلوبة.

4- ستصلك رسالة بكلمة مرور مؤقتة مكونة من 8 أحرف.

5- اضغط على استخراج رقم استمارة وذلك لتحويل المبالغ المالية عليه.

6- بعد إتمام سداد المبلغ المطلوب، ترسل لك رسالة بالتأكيد.

7- عند فتح باب الحجز يتم زيارة الموقع مرة أخرى لإختيار الوحدة المرغوب فيها.

مواصفات شقق «داره» داخل 9 محافظات

- جميع مشروعات «داره» تتمتع بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والخدمية والتجارية.

- تتميز بالفراغات العامة والمسطحات الخضراء.

- تتميز بأماكن انتظار السيارات بنسبة تصل إلى 60% من مساحة المشروع.

- تهدف لتحقيق عوامل الخصوصية والرفاهية.

- تجهيز كل عمارات المشروع بالمصاعد الكهربائية «أسانسيرات».

- تجهيز كافة مداخل المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة.