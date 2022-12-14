صندوق التنمية الحضرية: لا اشتراطات خاصة لحجز الوحدات في مشروع «داره»

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، عدم وجود اشتراطات معينة للحصول على الشقق المطروحة ضمن مشروع «داره»، وهو الطرح الأول بمشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، الذي جاء تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، حيث لا تشترط عملية حجز الوحدات التواجد في نفس المحافظة، ويمكن حجز أي وحدة سكنية بالمشروع في أي محافظة.

يمكن للفرد التقدم لحجز أكثر من وحدة

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريح لـ «الوطن» إلى أن الهدف من عدم وضع شروط معينة للحصول على شقة ضمن مشروع «داره»، هو استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، حيث يمكن للفرد أن يقوم بالتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الطرح، ويمكن للقصر أيضا الحصول على وحدة سكنية.

وأوضح «صديق» أن الأوراق المطلوبة لحجز شقق «داره» تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، و «للقُصّر» يتم تقديم شهادة ميلاد «القاصر»، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لـ «الولي الطبيعي» أو «الوصي»، وللأشخاص الاعتبارية باسم الممثل القانوني أو صاحب الشركة أو المفوض للتسجيل باسمه، كما يمكن للمتقدمين للحجز الاستفادة من مميزات مبادرة التمويل العقاري دون أي شروط.

بداية من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن حجز شقق «داره» سيكون «أون لاين» من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان، عبر هذا الرابط ، والاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها، مع إمكانية الاطلاع على فيديو يوضح خطوات الحجز بالتفصيل، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 19 يناير2023.