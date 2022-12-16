اتحاد العمال: القمة الأفريقية الأمريكية ثمرة جهود مصر المحورية في القارة

أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية - الأمريكية جاءت نتيجة جهود مصر المحورية في أفريقيا، مشيرًا إلى ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على كل الأصعدة وآخرها قمة المناخ في نوفمبر الماضي .

أعمال القمة الأفريقية الأمريكية

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن دعوة الرئيس الأمريكي بايدن للرئيس السيسي لحضور أعمال القمة الأفريقية الأمريكية جاءت من منطلق إيمان واشنطن بأن مصر عصب القارة السمراء، فهي التي حملت على عاتقها خلال السنوات الماضية قيادتها إلى تحقيق مستهدفات تنموية كبيرة من خلال مشروعات اقتصادية متنوعة.

وأوضح أن مصر لاعب رئيسي في استقرار المنطقة لكونها تملك رؤية استراتيجية ترتبط بتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمات القارة السمراء، وعلى رأسها قضية الأمن الغذائي، خاصة في ظل ظروف عالمية ضاغطة تعاني منها معظم الدول.

اندماج الدولة الأفريقية في الاقتصاد العالمي

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام على أن خبرات مصر الدولية تستطيع دمج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي، حتى تحقق النمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي في مختلف أرجاء القارة، لافتًا إلى أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات كثيرة، منها اقتصادي وتجاري واستثماري، تحقق عالمًا أفضل للأجيال الجديدة.