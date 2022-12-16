أحمد الدريني: «هدفي توثيق تاريخ مصر من أول ما حطينا طوبة في الحضارة حتى اليوم»

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنه لديه هدف من العمل الوثائقي لتوثيق مصر بالكامل، مؤكدًا أن هذا المشروع مستمر نظرًا لأنه لا يمكن توثيق تاريخ مصر في قناة واحدة أو خلال فترة قصيرة، مضيفًا: «عندي هدف إني أمسك مصر خطوط طول ودواير عرض وأوثقها كلها وأمسك من أول ما حطينا طوبة حضارة لحد النهاردة والمشروع ده يفضل مكمل».

القناة ستعرض أفلام عالمية وأفلام علمية

واوضح «الدريني» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن القناة الوثائقية التابعة للقطاع ستعرض أفلامًا عالمية وعلمية ليواكب المشاهد كافة التطورات العلمية في الفيزياء والطب والفلك والمستجدات العلمية التي تحدث في الكون وأفلام عن المعلومات الاقتصادية وغيرها مع عرض الأنماط الجديدة للأفلام.

القناة تستهدف الوطن العربي كله

واعتبر «الدريني» أن ما ستقدمه القناة جرعة معرفية مصممة ومدروسة بعناية لتتعلم وتحصل على معلومة وتستمتع، مشيرًا إلى أن القناة تستهدف الوطن العربي كله، مشددًا على أن معظم الإنتاج الوثائقي عربيًا إما تناول مصر أو نفذه أفراد مصريين.