الرئيس الإقليمي للضرائب في «أمازون»: اقتصاد مصر واعد وينمو بشكل مستمر

قال «إيشان كاتوريا»، الرئيس الإقليمي للضرائب وضرائب القيمة المضافة بشركة «أمازون مصر»، إن اقتصاد مصر، واعد وينمو بشكل مستمر، وأن شركة «أمازون مصر» تهدف بشكل رئيسي إلى الاهتمام بالعملاء، وتوفير كل متطلباتهم من خلال خدمة إلكترونية مُبسطة.

وأعرب «كاتوريا»، خلال اللقاءات الميدانية للتوعية الضريبية، التي تعقدها مصلحة الضرائب المصرية، مع رواد التجارة الإلكترونية بينها شركة «أمازون مصر»، عن تقديره لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدورهما المتعاظم في التحول الرقمي السريع والفعَّال بالمنظومة الضريبية.

هناك تبادلاً للخبرات بشكل دائم

وأشاد أحمد وفيق مدير التخطيط الضريبي في «أمازون مصر»، بالتعاون مع وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هناك تبادلاً للخبرات بشكل دائم، وقالت هالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة «أمازون مصر»، إن «أمازون مصر»، تحرص دائمًا عند التواجد في أي مجتمع أن تتبادل الخبرات المحلية مع الخبرة العالمية التي تمتاز بها «أمازون»، لافتة إلى أنه منذ إطلاق أمازون في 2021، عملنا جاهدين بشكل مستمر لتقديم تجربة تسوق مميزة من خلال توفير الخيارات الواسعة لملايين المنتجات المحلية والعالمية بأفضل الأسعار، وتقديم طرق الدفع المتنوعة، ولتلبية طلبات عملائنا واحتياجاتهم، بذلنا جهودًا كبيرة لنمو أعمالنا في مصر عن طريق تبني أفضل التقنيات والحلول الحديثة، لتقديم أرقي الخدمات لعملائنا، وتؤكد التوسعات الأخيرة للشركة التزامنا بالمشاركة في بناء «مصر الرقمية»، اتساقًا مع «رؤية 2030».

حضور الورشة من مصلحة الضرائب

حضر ورشة العمل من مصلحة الضرائب المصرية سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، والدكتور فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، وعاطف حمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسلوي سمير مدير عام تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، ومن شركة «أمازون مصر»، هالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية والسياسات العامة، وإيشان كاتوريا الرئيس الإقليمي للضرائب وضرائب القيمة المضافة، وأحمد وفيق مدير التخطيط الضريبي.