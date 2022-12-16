خدعة زواج كبيرة في حياة ماجدة الخطيب.. بطلها شاب من السيدة زينب

أثرت الحياة الفنية بمجموعة من الأفلام والمسلسلات، التي يغلب عليها طابع المرح والكوميديا، وأجادت في بعضها تقديم أدوار الإغراء والفتاة اللعوب المتمردة، خاصة دور الفتاة الأجنبية ذات الجمال المعهود، التي يرغب الشباب في التقرب منها، إذ شكلت هذه الأدوار عوامل أساسية في نجومية الفنانة ماجدة الخطيب، إلا أنها لم تنطبق على حياتها الشخصية التي انطوت على جزء عكس ذلك تمامًا، لا سيما فيما يتعلق بواقعة ارتباطها بشاب مصري من السيدة زينب، قدم نفسه إليها على كونه أجنبي من «بورتريكو» الأمريكية.

خداع ماجدة الخطيب بعد الانفصال عن محمد رياض

عقب انفصال ماجدة الخطيب، عن زوجها السابق محمد رياض، سيطرت عليها حالة سيئة، كانت تتغلب عليها بممارسة الرياضة في النوادي، وحينها تعرف عليها شاب، قدم لها نفسه على أنه أجنبي، فشأت بينهما صداقة واصطحبته في رحلات سياحية لاستكشاف معالم القاهرة، وتطورت علاقتهما إلى قصة حب كادت تصل للزواج، حسبما ذكرت في حوار سابق لها مع الإعلامية هالة سرحان: «عرفته على مصر، وروحنا الأهرامات والقلعة وأماكن كتير»، وبدوره شاركها ذوقه في الموسيقى الكلاسيكية، وأسمعها مقطوعات لبيتهوفن، وطلب منها أن تتعلم الموسيقى وتترك التمثيل.

تعرف الشاب المخادع علي أصدقاء ماجدة الخطيب من الوسط الفني، ولم يكتشف أحد أنه مصري، إذ كان يجيد الإنجليزية بطلاقة، قائلة: «دي كانت خيبة كبيرة، أنا ممثلة وهو مثل علينا كلنا»، موضحة أنه عمل بالتمثيل فترة ثم فشل، وبدأت اكتشاف حقيقة الشاب المخادع في أثناء خروجهما من مطعم، إذ نادى عليه شخص باسم مصري، وهو ما لفت انتباه «ماجدة»، فاستوقفت هذا الشخص وأخبرته أن صديقها يدعى «إزمالا»، فلماذا تناديه باسم مصري، وهنا كانت المفاجأة، ليرد عليها «إزمالا مين، ده اسمه فلان، وساكن في السيدة زينب».

ماجدة الخطيب تكتشف خداع صديقها

لم تصدق ماجد الخطيب ما حدث وطلبت من صديقها المخادع، أن تعرف حقيقة ما ذكره لها أحدهم على باب المطعم، إلا أنه استمر في خداعه، ولم تعرف منه حقيقه: «قلت له معقول الكلام ده، وقررته وحققت معاه.. أبدًا مفيش حاجة من دي»، إلى أن تكرر معها الأمر عدة مرات بأشخاص ينادونه باسم مصري، وذات مرة أكد لها سكرتير أعمالها، أنه يراه دائما في السيدة زينب، فطلبت منه أن يتتبعه ليعرف تفاصيله، وبالفعل تأكد أنه مصري، وجاء لها برقم هاتف شقيقته، التي أبلغت «ماجدة» أن «إزمالا» اسمه الحقيقي «محمود» وهو دائم الخداع.

وحينما سألت «ماجدة» صديقتها المخادع التي كانت تنوي الزواج منه، لماذا فعل ذلك؟ برر لها ما فعله بأنها فنانة مشهورة، وإذا قدم لها نفسه على أنه مصري سوف ترفضه، لترد عليه «ده كلام؟؟ حد قال لك إني غاوية خواجات»، وانفصلت عنه، لكنها ظلت مذهولة لفترة طويلة: «إزاي كدب علينا كل ده.. حاجات غريبة وأنا بقع برضه».

وقدمت ماجدة الخطيب، التي توفيت في مثل هذا اليوم 16 ديسمبر عام 2006، أدوارا درامية مهمة في السينما والتليفزيون، كان من أبرزها «حب ودلع، نصف ساعة زواج، دلال المصرية، أخواته البنات، حلق حوش، حمادة يلعب، زيزينيا، العصيان».