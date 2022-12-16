وفد من «التخطيط» وبنك الاستثمار يتابعون تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمنوفية

زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي، محافظة المنوفية للمتابعة الميدانية والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 بالمحافظة.

«السعيد»: أهمية متابعة مشروعات الاستثمار والتنمية ميدانيًا

وخلال الزيارة التقى الوفد باللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ونائبه، محمد موسى، واللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة، وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المتابعة الميدانية والتقييم لمشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات على أرض الواقع بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثماري للحكومة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة الـمواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، وأن إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين أطياف الـمُجتمع والأقاليم كافة هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي، ومعالجة التفاوتات البينية في مستويات الدخول والثروات.

متابعة ما تحقق على أرض الواقع

من جانبها أشارت الدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة إلى أهمية مثل هذه الجولات الميدانية التي تأتي بهدف متابعة ما تم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات مدرجة بالخطة الاستثمارية، والتعرف على معوقات التنفيذ وإتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم.

وشملت الزيارة متابعة مشروعات أعمال رصف طرق متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، ومشروع تطوير كورنيش النيل، ومشروع الحاملات الميكانيكية، ومشروعات كهرباء وإنارة، ومشروع تطوير مواقف، ومشروعات تدعيم وحدات محلية.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وترأس وفد بنك الاستثمار القومي سيد زكريا البهي، وكيل أول وزارة والمشرف على قطاع الإدارة المحلية.