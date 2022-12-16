شعبة المواد الغذائية: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.. والأسعار مستقرة

طمأنت شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية المواطنين بأن أسعار السلع والمواد الغذائية مستقرة ومتوفرة بشكل جيد في الأسواق ولا يوجد أي نقص في المنتجات، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

«المنوفي»: أسعار السلع والمواد الغذائية مستقرة

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنَّ أسعار السلع والمواد الغذائية تشهد حالة من الاستقرار هذه الفترة، ولا يوجد أي نقص في الأسواق من المنتجات الغذائية فالسلع متوفرة بصورة جيدة.

رئيس شعبة المواد الغذائية: لا يوجد نقص بأي سلعة في السوق المصرية

وأضاف «المنوفي» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ هناك كمية كبيرة معروضة من المنتجات الغذائية في الأسواق ولا يوجد نقص في أي سلعة، كما أن هناك نسبة ركود بسيطة يعاني منها السوق، فسعر السكر في السوق الحرة 16 جنيها للكيلو، بينما السعر في التموين 10.5 جنيه للكيلو، كما أن سعر الأرز السائب في السوق الحر 12 جنيها، بينما المعبأ يتراوح ما بين 14 إلى 18 جنيها، كما أن سعر الأرز في التموين 10.5 جنيه للكيلوجرام، ولدى مصر اكتفاء ذاتي من الأرز.

توقيت قرار تمديد تسعيرة الأرز مناسب وساهم في وفرة المعروض

ويرى أنَّ قرار الحكومة بتمديد تسعيرة الأرز 3 أشهر جاء في الوقت المناسب لعدم حدوث نفس سيناريو العام الماضي بارتفاع سعر الأرز بدون مبرر، فالقرار جاء للتنظيم ولجعل الأرز متوفر حتي نهاية العام، كما أن القرار لن يؤثر على ربحية التجار.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنه لا يمكن لأحد التوقع بيما سيحدث الفترة المقبلة بالنسبة لأسعار المنتجات الغذائية نتيجة الوضع الراهن الذي يمر به العالم.