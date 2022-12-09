شعبة المواد الغذائية: توقعات باستقرار الأسعار في الأسواق

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار السلع والمنتجات الغذائية تشهد حالة من الاستقرار هذه الفترة ولا توجد أي زيادات، حيث إن أسعار الأرز تتراوح ما بين 10.5 و14 جنيها للكيلو في المحال التجارية، وسعر كيلو السكر في التموين 10.5 جنيه على البطاقة التموينية، بينما السعر في المحال التجارية ما بين 16 و18 جنيها للكيلو، بينما سعر الزيت في المحال التجارية يتراوح ما بين 25 و40 جنيها للتر، وسعر زجاجة الزيت الـ800 مللي على البطاقة التموينية 25 جنيها.

زيادة المعروض بالأسواق

وأضاف "المنوفي"، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن استقرار أسعار المنتجات الغذائية قد يستمر حتى آخر الشهر الحالي، وذلك لعدة أسباب منها وجود حالة من الركود في الأسواق، ما جعل الأسواق لا تتحمل أي زيادات أخرى، بالإضافة إلى وجود زيادة في الكمية المعروضة من المنتجات الغذائية.

لا يوجد نقص لأي سلعة غذائية

وأشار "المنوفي" إلى أن جميع المنتجات والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق بشكل جيد، كما أنه لا يوجد أي نقص في أي من السلع الغذائية، مشيراً إلى أن الدولة تستورد معظم احتياجاتها من الزيوت بنسبة تقارب الـ96%، بينما يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز، وقد أوشكنا على إحداث اكتفاء ذاتي من السكر، حيث إن لدينا اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 80% تقريباً.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أنه لا يمكن لأحد التوقع بما سيحدث الفترة المقبلة بالنسبة لأسعار المنتجات الغذائية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، والتي جاءت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، مرجحاً أن تظل الأسعار مستقرة حتى آخر الشهر الجاري.